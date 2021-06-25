Активная вакцинация улучшила экономический прогноз для Евросоюза

Активная кампания вакцинации и возобновление свободы передвижения благодаря COVID-сертификатам позволили существенно улучшить прогноз экономического развития Евросоюза.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Европейская экономика, как ожидается, будет восстанавливаться быстрее, чем это предполагалось ранее. События первого квартала превысили ожидания, а улучшение ситуации в сфере здравоохранения и скорое смягчение карантинных мер значительно повлияли на результаты второго квартала», – рассказал еврокомиссар.

По его данным, экономика ЕС и еврозоны вырастет на 4,8% в этом году и на 4,5% – в следующем. Это выше показателей весеннего прогноза на 0,6% для ЕС и на 0,5% для еврозоны. Ожидается, что реальный ВВП вернется к докризисным показателям уже в четвертом квартале 2021 года.

Как отметил Джентилони, эффективная стратегия ЕС по сдерживанию пандемии и прогресс в вакцинации населения привели к быстрому снижению заболеваемости, что позволило странам-членам постепенно возобновлять экономическую активность. Развитию также способствует внедрение цифровых COVID-сертификатов.

Однако, по оценке Еврокомиссии, даже при таком благоприятном развитии событий сохраняются элементы риска, главным из которых является вероятность распространения новых штаммов коронавируса. Этот фактор лишь подчеркивает необходимость продолжения активной компании вакцинации.

Следующий прогноз развития экономики ЕС будет обнародован в ноябре.

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