Фонд гарантирования выиграл суд по делу банка Михайловский

Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил безосновательность требований ФК «Плеяда» и «Фагор» к кредиторам обанкротившегося ПАО «Банк Михайловский».
По данным ФГВФЛ, Северный апелляционный хозсуд 1 июля 2021 года принял постановление по делу № 910/11 298/16 по уступке права требования на часть кредитного портфеля Банка Михайловский.
Этим постановлением удовлетворена апелляционная жалоба на решение суда предыдущей инстанции и подтверждена недействительность договора факторинга, который был заключен Банком Михайловский накануне признания его неплатежеспособным с ФК «Плеяда», которая впоследствии «отступила» права требования по этим кредитам ФК «Фагор».
Фонд гарантирования вкладов отнес эти договоры факторинга к категории ничтожных, поскольку считает цену продажи активов заниженной.
Апелляционная жалоба была подана ООО «Диджи финанс» — компанией, которая приобрела права требования по кредитным договорам банка Михайловский на открытом аукционе ФГВФЛ и имеет все правовые основания для взыскания средств с кредиторов банка.
Фонд гарантирования вкладов выступил третьей стороной в судебном процессе на стороне истца.
Решение Апелляционного суда вступило в законную силу 1 июля 2021 года.
Национальный банк признал неплатежеспособным Банк Михайловский 23 мая 2016 года, а за несколько дней до того, 19 мая 2016 года между банком и финкомпанией «Плеяда» был заключен договор факторинга, по которому кредитный портфель банка стоимостью более 682 млн грн был переуступлен этой компании по значительно более низкой цене.
ФГВФЛ отнес эти договоры факторинга к категории ничтожных, считая цену продажи активов заниженной. «Плеяда» после этого «отступила» права требования по этим кредитам финкомпании «Фагор». Речь идет о почти 111 тыс. кредитных договоров.
Напомним, 3 декабря 2019 года Северный апелляционный хозсуд Киева отказал в требованиях Банку Михайловский к ФК «Плеяда» и ФК «Фагор» о признании недействительными договоров факторинга и возврате прав требований по кредитным договорам.
После этого Фонд гарантирования обжаловал решение апелляционного суда и подал кассационную жалобу в Верховный Суд.
В январе 2020 года Верховный Суд признал, что «Плеяда» и «Фагор» не имеют правовых оснований для взыскания средств с кредиторов банка Михайловский.
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