НКРЭКУ оштрафовала пять энергопоставщиков на 600 тысяч

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала 5 компаний-энергопоставщиков на 595 тыс. грн за нарушение лицензионных условий.

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ.

В частности, АО «Винницаоблэнерго» было оштрафовано на 170 тыс. грн, ООО «Киевская областная энергоснабжающая компания» — на 85 тыс. грн, «ДТЭК Одесские электросети» — на 170 тыс. грн, ООО «Сангринэнерджи» — на 85 тыс. грн и ООО «Энера Сумы» — на 85 тыс. грн.

Среди нарушений, за которые указанные компании получили штрафы, непредоставление потребителям предусмотренной правилами розничного рынка электроэнергии информации дополнительно к счету за потребленные услуги, непредставление копий документов в НКРЭКУ, нарушения в работе информационно-консультационных центров по работе с потребителями.

Как сообщалось, в апреле НКРЭКУ оштрафовала «ДТЭК Киевские Электросети» на 1,7 млн грн.