Кабмин утвердил новый порядок присвоения адресов объектам строительства

Кабинет министров утвердил новый порядок присвоения адресов объектам строительства и недвижимого имущества. Соответствующее постановление разработал Минрегион.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что после отмены порядка присвоения почтовых адресов, который действовал с 60−70-х, в Украине не было четкой процедуры.

«Учитывая важность этого вопроса как для граждан и органов местного самоуправления, так и для строительного бизнеса, по результатам экспериментального проекта по присвоению адресов Минрегион разработал новый единый порядок», — сказал он.

Это постановление обеспечит присвоение адресов с помощью единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Новый порядок регулирует вопросы, касающиеся:

перечня реквизитов (составляющих) адресов объектов строительства, объектов недвижимого имущества с детализацией случаев, когда они применяются или не применяются;

необходимых реквизитов для присвоения адреса за пределами населенных пунктов;

присвоения адреса отдельным частям дома, которые являются самостоятельными объектами права на недвижимое имущество (квартиры, гаражные боксы, машиноместа, другие жилые и нежилые помещения);

упорядочения нумерации (перенумерации) домов и квартир;

определения перечня объектов, которым не присваивается адрес объектов недвижимого имущества.

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