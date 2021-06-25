Кабмин утвердил новый порядок присвоения адресов объектам строительства

Кабинет министров утвердил новый порядок присвоения адресов объектам строительства и недвижимого имущества. Соответствующее постановление разработал Минрегион.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что после отмены порядка присвоения почтовых адресов, который действовал с 60−70-х, в Украине не было четкой процедуры.
«Учитывая важность этого вопроса как для граждан и органов местного самоуправления, так и для строительного бизнеса, по результатам экспериментального проекта по присвоению адресов Минрегион разработал новый единый порядок», — сказал он.
Это постановление обеспечит присвоение адресов с помощью единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Новый порядок регулирует вопросы, касающиеся:
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