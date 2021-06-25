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Европейский парламент одобрил обновленную программу Connecting Europe Facility на 30 млрд евро

Европейский парламент одобрил обновленную программу Connecting Europe Facility на 30 млрд евро

Европейский парламент (ЕП) принял обновленную программу Connecting Europe Facility (CEF) для инвестиций в транспортную инфраструктуру, выделив больше средств на транспортные, цифровые и энергетические проекты на период 2021-2027 годов.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Стоимость обновленной программы Connecting Europe Facility, согласованной между ЕП и Советом ЕС в марте, составляет 30 млрд евро. Она охватывает период с 2021 по 2027 год и будет финансировать проекты в области транспорта, энергетики и цифровых технологий.

В сообщении указано, что это обеспечит своевременное завершение важных трансъевропейских проектов, таких как Rail Baltica, инфраструктуры зарядки альтернативных видов топлива и развертывания покрытия 5G на важных транспортных магистралях, до 2030 года.

Депутаты ЕП смогли договориться о том, что 60% средств CEF пойдет на проекты, которые помогут достичь климатических целей ЕС.

Программа построена на трех основных направлениях: около 23 млрд евро выделяются на транспортные проекты, 5 млрд евро на энергетические проекты и 2 млрд евро – на цифровые проекты. Около 10 млрд евро, предназначенных для трансграничных транспортных проектов, поступят из фондов единства и помогут странам ЕС наладить транспортные связи, которые уже определены как необходимые. Еще 1,4 млрд евро будут выделены на ускорение завершения крупных трансграничных железнодорожных проектов, которые будут выбраны Еврокомиссией на конкурсной основе.

В цифровом секторе CEF будет поддерживать разработку проектов, представляющих общий интерес, таких как безопасные и надежные цифровые сети с высокой пропускной способностью и системы 5G, а также оцифровку транспортных и энергетических сетей.

Парламент также утвердил новые правила для Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), согласованные с Советом ЕС, которые упрощают процедуры авторизации для проектов TEN-T, чтобы облегчить их завершение.

Модернизированный механизм Connecting Europe вступит в силу после публикации новых правил в Официальном журнале ЕС. Они будут применяться задним числом с 1 января 2021 года. У государств-членов будет два года на подготовку к внедрению правил оптимизации TEN-T

По материалам Mind
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