Минэкономики прогнозирует около 4% роста экономики Украины в этом году

В Министерстве экономики прогнозируют около 4% роста экономики в 2020 году с инфляцией до 8%.
Об этом сообщил первый вице-премьер — министр экономики Украины Алексей Любченко во время своего выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика».
Он отметил, что для Украины этот и следующий годы будут годами восстановительного роста.
«Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций — до 8%, будет сохранена ценовая и валютно-курсовая стабильность», — сказал глава Минэкономики.
Любченко отметил, что с начала 2020 года украинская экономика оказалась в новой системе координат, связанных с глобальной пандемией COVID-19.
«Если речь идет о стратегической перспективе до 2030 года, наша задача — Структурная модернизация экономики, которая основана на инновациях и технологиях, адаптивна к потребностям глобальных конкурентных вызовов», — подчеркнул Любченко.
Он отметил, что драйвером на последующие годы для Украины являются инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал. «Это цифровизация. Цифровизация разных секторов экономики и, еще раз подчеркиваю, инвестиции в человеческий капитал», — отметил министр.
Также министр коснулся темы экспортной стратегии Украины.
«Уже сейчас, в ближайшей перспективе можно увидеть вызовы, не отреагировав на которые, Украина останется за гранью новых экономических интеграционных процессов. Я имею в виду центрально-европейскую интеграцию, в которую вовлечены Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Хорватия и присоединились также страны Балтии. Украина еще мало приобщена к этому процессу, но с точки зрения и экономических перспектив, и контекста безопасности, с точки зрения инвестиций — это новый перспективный проект. Мы должны вернуться и к Черноморскому объединению, и к „Люблинскому треугольнику“ — особенно расширить этот формат в сфере экономики, инфраструктурных проектов и много других вещей», — подчеркнул Любченко.
Министр отметил, что от того, найдет ли Украина место для себя в этих новых интеграционных объединениях, будет зависеть перспектива государства.
«Если мы хотим быть интегрированными в мировые экономические процессы, мы должны иметь тесные отношения и в направлении Востока, и в направлении Запада. Находясь на пересечении нескольких транзитных коридоров, Украина должна стать эффективным, быстрым и самым дешевым инфраструктурным хабом для обслуживания глобальных торговых и производственных операций. И это также задача для новой Экспортной стратегии Украины. В действующую стратегию были заложены две фундаментальные цели — создание Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) и Офиса по продвижению экспорта», — рассказал Любченко.
Также, «в контексте экономической безопасности и внешних вызовов он отметил «своевременность и важность законопроекта о деолигархизации».
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