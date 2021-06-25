Господдержку для проектов со значительными инвестициями будут считать по-новому

Кабинет Министров внес изменения в методологию расчета объема господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Проект постановления «Об утверждении методологии расчета объема государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями» разработан с целью реализации положений Закона Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» в части определения методологии, по которой производится расчет объема государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта.

Общий объем государственной поддержки устанавливается в специальном инвестиционном договоре и не должен превышать 30% планового объема значительных инвестиций.

Для определения общего объема государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта должна использоваться унифицированная методология.

Это позволит определить формы предоставления государственной поддержки и ее размер по периодам, что, в свою очередь, позволит произвести оценку эффективности такой государственной поддержки и принять решение о возможности ее предоставления в рамках заключения специального инвестиционного договора.