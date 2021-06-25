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За полгода украинцы потратили на новые авто 1,5 млрд долларов

За полгода украинцы потратили на новые авто 1,5 млрд долларов

В течение января-июня в Украине зарегистрировали 48 000 новых автомобилей на общую стоимость 1,5 млрд долларов. Это на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные RST.ua.

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В первом полугодии лидером по количеству зарегистрированных автомобилей был Киев. Из столичных автосалонов выехало 19 500 авто. Их суммарная цена превысила 640 млн долларов США.

Внедорожники и кроссоверы составляли 75% от общего количества проданных авто в Украине. Дизельными двигателями были оборудованы 27% автомобилей. Средняя цена в мае составила 31 300 долларов, если не учитывать стоимости дополнительного оборудования.

Самым популярным брендом была Toyota. Украинцы с начала года приобрели более 7 000 таких автомобилей на сумму 250 млн долларов.

Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей и покрыл 6% продаж. Кроме него часто покупали Kia Sportage и Renault Duster.

Среди всех зарегистрированных авто были и автомобили премиум-сегмента:

  • 4 Rolls-Royce Cullinan (стоимость одного такого авто – от 500 000 долларов);
  • 1 Rolls-Royce Wraith (стоимость от 460 000 долларов США);
  • 1 Rolls-Royce Ghost (Стоимость от 370 000 долларов США);
  • 9 Bentley Continental GT (Стоимость от 285 000 долларов);
  • 5 Bentley Flying Spur (Стоимость от 270 000 долларов США);
  • 1 Aston Martin DB11 (Стоимость от 270 000 долларов США).


Инфографика: RST.ua

Напомним, в июне в Украине зарегистрировали 8 800 новых автомобилей, среди которых наибольшее количество продаж также получила «Тойота».

Средняя цена каждого зарегистрированного авто в июне составила 31 250 долларов, если не учитывать стоимости дополнительного оборудования, а общая стоимость покупок новых авто в прошлом месяце превысила 275 млн долларов.

По материалам Finance.UA
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