Выросла популярность вакансий с дистанционной работой

Особенно на дистанционную работу рассчитывает молодежь.
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».
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«Если мы сейчас нанимаем человека на определенный функционал, который нами отнесен к дистанционному, то мы берем его для дистанционной работы: 80% – дома, а 20% – в офисе. И некоторые кандидаты, как одно из преимуществ — почему они выбрали нашу вакансию в операционном подразделении, говорили о возможности дистанционной работы. Сейчас люди в некоторых случаях ищут такую работу», — рассказала заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко.
Для таких работников нужен особый team building.
«Мы привлекаем их к проектам и сделали более частыми сеансы обратной связи. И она тоже дает человеку возможность ощутить себя частью коллектива, несмотря на дистанционную работу», — отметила Тамара Савощенко.
«Мы проводим онлайн-собеседования все чаще и чаще. Мы слышим уже другие вопросы от соискателей — акцент уже идет на график работы, где он будет работать», — рассказала HR-директор банка Альянс Светлана Сиродоева.
Главное — дать кандидату право выбора.
«Нам, работодателям, надо дать сотрудникам право выбора: хотят ли они дистанционно, или они хотят приходить в офис. И когда ты даешь кандидату во время приема на работу право выбора, то ты уже становишься интересным работодателем», — уверена HR-директор Банка Кредит Днепр София Чучупак.
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