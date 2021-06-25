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BMW представил новый автомобиль

BMW представил новый автомобиль

Немецкий автопроизводитель представил новый автомобиль купе 2022 BMW 2-Series Coupe.

Об этом сообщает Car and Driver.

Стандартная модель 230i оснащена 2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 255 лошадиных сил и крутящим моментом 295 Нм. Автомобиль может разогнаться до 96 км в час за 5,5 с, максимальная скорость не превышает 209 км в час.

Отмечается, что в более мощной модели M240i xDrive установлен 3-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 382 л. с. и крутящим моментом 369 Нм. Автомобиль может разогнаться до 96 км в час за 4,1 с, максимальная скорость не превышает 250 км в час.


Фото: Car and Driver

Первые поставки 2022 BMW 2-Series в США ожидаются уже в ноябре этого года.

Стоимость одного экземпляра модели 230i начинается от 37 345 долларов США, а M240i xDrive – от 49 545 долларов США.


Фото: Car and Driver

По материалам Укринформ
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