Кабмин одобрил санкции против Беларуси

Кабинет министров Украины во время заседания правительства одобрил введение санкций против Беларуси.
В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабинета министров не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.
Напомним, что украинская сторона намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в 2020 году.
Напомним, с августа 2020 года Европейский союз ввел уже четыре пакета санкций против Беларуси, в том числе секторальные, которые коснутся экспорта основных видов белорусской продукции.
Кроме того, под персональными санкциями ЕС находится руководство силовых ведомств страны, нелегитимный президент Александр Лукашенко и другие.
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