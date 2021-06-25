Кабмин одобрил санкции против Беларуси

Кабинет министров Украины во время заседания правительства одобрил введение санкций против Беларуси.

В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабинета министров не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.

Напомним, что украинская сторона намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в 2020 году.

Напомним, с августа 2020 года Европейский союз ввел уже четыре пакета санкций против Беларуси, в том числе секторальные, которые коснутся экспорта основных видов белорусской продукции.

Кроме того, под персональными санкциями ЕС находится руководство силовых ведомств страны, нелегитимный президент Александр Лукашенко и другие.