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Поиск в Chrome для Android станет более удобным

Поиск в Chrome для Android станет более удобным

Google тестирует новую функцию, которая позволит значительно ускорить работу с поисковой системой в браузере Chrome.

Её идея в том, чтобы пользователь мог моментально получить доступ к нужной информации, независимо от того, где находится на странице.

Функция получила название «Непрерывная поисковая навигация». После её включения происходит постоянное кэширование результатов поиска Google для ускорения взаимодействия с сервисом. Кроме того, в Android-версии Chrome появляется новая панель, которая размещается под адресной строкой.

Она выводит актуальные результаты поисковых запросов пользователя и позволяет мгновенно переходить к ним без необходимости загрузки главной страницы Google в отдельном окне.

Для её включения нововведения в тестовом режиме необходимо в меню настроек chrome://flags найти и активировать пункт Continuous Search Navigation. Ожидается, что вскоре полезная функция появится и в релизной версии популярного браузера.

По материалам 4PDA
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