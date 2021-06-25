Поиск в Chrome для Android станет более удобным

Google тестирует новую функцию, которая позволит значительно ускорить работу с поисковой системой в браузере Chrome.
Её идея в том, чтобы пользователь мог моментально получить доступ к нужной информации, независимо от того, где находится на странице.
Функция получила название «Непрерывная поисковая навигация». После её включения происходит постоянное кэширование результатов поиска Google для ускорения взаимодействия с сервисом. Кроме того, в Android-версии Chrome появляется новая панель, которая размещается под адресной строкой.
Она выводит актуальные результаты поисковых запросов пользователя и позволяет мгновенно переходить к ним без необходимости загрузки главной страницы Google в отдельном окне.
Для её включения нововведения в тестовом режиме необходимо в меню настроек chrome://flags найти и активировать пункт Continuous Search Navigation. Ожидается, что вскоре полезная функция появится и в релизной версии популярного браузера.
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