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Пандемия повысила эффективность работы украинских банков

Пандемия повысила эффективность работы украинских банков

Банкиры во время карантина прошли путь от измерения затраченного сотрудниками времени до контроля выполнения ими поставленных целей и задач.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

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«Удаленный и гибридный форматы требуют других инструментов управления и контроля выполнения задач. Мы анализировали выполнение наших внутренних SLA (service level agreement, или соглашение об уровне услуг. — Ред.) в додистанционное время и уже после. И мы заметили, что у нас выполнение SLA улучшилось. Массовая удаленная работа не привела к снижению эффективности. Даже в определенных моментах привела к хорошему повышению эффективности», — сказала заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко.

Для этого всех сотрудников банка поделили на микрогруппы. «Мы разделили людей на команды и определили team-лидеров. Команды формировались по схожим функциям. Это касалось людей, которые более 80% работают удаленно. Team-лидеры им выставляли задачи и с помощью определенного инструментария контролировали», — рассказала Тамара Савощенко.

По ее словам, банки прошли путь от простого измерения количества рабочего времени до оценки реальной эффективности сотрудников.

«Когда мы перешли на удаленную работу, то какие мы смотрели инструменты контроля? Как человек работает на рабочем месте, работает ли за компьютером, в какие программы он заходит. Потом мы поняли, что такая модель управления неэффективна. Управлять нужно не рабочим временем сотрудника, которое он проводит за компьютером или за выполнением своей работы, а оценивать и управлять нужно задачами — правильно их выставлять, распределять и требовать их выполнения. В операционном подразделении это легче всего поддается нормированию и за счет этого произошел рост эффективности», — отметила Тамара Савощенко.

Директор по управлению персоналом Таскомбанка Вадим Зелиниченко говорит, что компьютерный контроль можно проводить только по сотрудникам, которые проводят повторяющиеся операции. «А по тем сотрудникам, по которым нет такого, например HR, у которого проведены собеседования или рассмотрены резюме, делается больший акцент на контроль руководителей за подчиненными», — отметил банкир.

При этом планы задач позволяют за бонусы выполнять больше работы. «У нас устанавливается перечень задач и объем времени на выполнение этих задач. И оцениваются не только качественно выполненные задания, но и количество времени. И если сотрудник выполнил свои задачи, он может взять дополнительные, выполнить их и получить вознаграждение. Это контролируется и фиксируется», — сказал Вадим Зелиниченко.

По материалам Финансовый клуб
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