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Руководство «Нафтогаза» получило более 600 млн в убыточном 2020-м

Руководство «Нафтогаза» получило более 600 млн в убыточном 2020-м

Руководство НАК «Нафтогаз» в 2020-м суммарно получило 610,1 млн грн вознаграждения. При этом компания в прошлом году получила убыток в 19 млрд грн.

Размер вознаграждений членов правления устанавливает наблюдательный совет. В своем письме глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко просит набсовет на заседании рассмотреть и утвердить подготовленный отчет по вознаграждениям. Об этом сообщает «Экономическая правда».

В целом вознаграждение правления состоит из зарплат и больничных, сумм за выполнение работы на ключевых должностях в «Нафтогазе» и переменной части, которая включает годовую премию, а также другие выплаты.

Первый заместитель председателя правления Сергей Перелома получил еще 24,7 млн грн за «выполнение работы на ключевых должностях в Нефтегазе» (из них 18,5 млн грн выплачено в апреле 2021-го), говорится в отчете Комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года.

Ранее сообщалось, что зарплата членов правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в среднем составит 1,37 млн грн в месяц. В то же время члены наблюдательного совета будут получать по 533 тыс. грн в месяц.

Всего на выплату зарплат правлению компании в текущем году будет выделено 82,3 млн грн. При этом на выплату зарплат наблюдательному совету предполагается 44,8 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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