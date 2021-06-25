Новую почту оштрафовали на 325 млн

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило на «Новую почту» административные штрафы и административно-хозяйственные взыскания на сумму 325,85 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Госпродпотребслужбе отметили, что получают многочисленные обращения граждан относительно некачественного обслуживания и нарушения их прав в отделениях «Новой Почты».
В дальнейшем специалисты ведомства провели внеплановые проверки отделений № 49 в Харькове и № 3 в Чугуеве Харьковской области. В ходе проверок «Новая почта» не предоставила необходимые документы и объяснения, что сделало невозможным установить достоверность фактов, указанных в обращениях граждан.
Это создало препятствия должностным лицам центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
Как сообщила пресс-служба «Новой почты» изданию Depo. Харьков, их действительно оштрафовали. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 грн.
«В результате на „Новую почту“ был наложен штраф на необоснованно большую сумму. Компания сейчас оспаривает его в судебном порядке», — рассказали в компании.
Также в «Новой почте» объяснили, что в ходе проверки представители службы потребовали документы у руководителя отделения, который не является уполномоченным лицом. Он предложил обратиться к руководству компании. В Госпродпотребслужбе расценили эти действия как создание препятствий.
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