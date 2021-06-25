Миллионные хищения на строительстве блиндажей: дело пошло в суд

НАБУ и САП направили в суд дело о хищении 2,87 миллиона гривен на строительстве блиндажей в зоне операции Объединенных сил.

Такую информацию обнародовало НАБУ.

В суд направлены обвинительные акты в отношении генерал-лейтенанта в отставке и чиновника Донецкой облгосадминистрации. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Как отмечается, в результате действий этих лиц государство потеряло 2,87 млн грн, а военные в зоне ООС не получили надлежащих фортификационных сооружений.



Фото: НАБУ

«Следствие установило, что в 2015 году начальник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ согласовал проектную документацию, которая не соответствовала тактико-техническим требованиям, оговоренным Минобороны, что позволило частной компании на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области построить фортификационные сооружения ненадлежащего качества. Следствие считает, что чиновник действовал сознательно, в интересах частной компании», — говорится в сообщении.



Фото: НАБУ

В НАБУ добавляют, что департамент капитального строительства Донецкой ОГА безосновательно принял выполненные частной компанией работы по возведению блиндажей.