0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Новые тарифы УЗ принесут до 18-20 млрд грн в год, — Кубраков

Новые тарифы УЗ принесут до 18-20 млрд грн в год, — Кубраков

Новая тарифная политика на железнодорожные грузоперевозки позволит привлечь в бюджет дополнительно 18−20 млрд в год.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, новая тарифная политика позволит УЗ привлечь дополнительно 2 млрд грн в этом и 10 млрд грн в следующем году.

Мининфраструктуры также заявляет, что в новой тарифной политике будет рассматривать позиции всех сторон, в том числе общественности.

Например, украинские аграрии настаивают на более жестких мерах, чем те, что были обнародованы в проекте приказа об изменении коэффициентов, используемых для формирования тарифов на перевозку грузов.

«Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году „Укрзализныце“ привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем — рекордные 10 млрд грн», — объяснил Кубраков.

При этом, по его словам, представители отраслевой общественности настаивают на еще большей унификации тарифов.

«Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18−20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок — это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику», — подчеркнул он, добавив, что окончательное решение о ставках тарифов будет принято по результатам общественного обсуждения.

В текущем году УЗ собирается нарастить доход от грузоперевозок до 72 млрд грн.

Напомним, вчера министерство обнародовало для обсуждения проект приказа об изменении коэффициентов. Министерство предлагает постепенно увеличить тарифы на перевозки грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%.

Также предлагается увеличить тарифы на перевозки грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.