Новые тарифы УЗ принесут до 18-20 млрд грн в год, — Кубраков

Новая тарифная политика на железнодорожные грузоперевозки позволит привлечь в бюджет дополнительно 18−20 млрд в год.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, новая тарифная политика позволит УЗ привлечь дополнительно 2 млрд грн в этом и 10 млрд грн в следующем году.

Мининфраструктуры также заявляет, что в новой тарифной политике будет рассматривать позиции всех сторон, в том числе общественности.

Например, украинские аграрии настаивают на более жестких мерах, чем те, что были обнародованы в проекте приказа об изменении коэффициентов, используемых для формирования тарифов на перевозку грузов.

«Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году „Укрзализныце“ привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем — рекордные 10 млрд грн», — объяснил Кубраков.

При этом, по его словам, представители отраслевой общественности настаивают на еще большей унификации тарифов.

«Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18−20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок — это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику», — подчеркнул он, добавив, что окончательное решение о ставках тарифов будет принято по результатам общественного обсуждения.

В текущем году УЗ собирается нарастить доход от грузоперевозок до 72 млрд грн.

Напомним, вчера министерство обнародовало для обсуждения проект приказа об изменении коэффициентов. Министерство предлагает постепенно увеличить тарифы на перевозки грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%.

Также предлагается увеличить тарифы на перевозки грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года.