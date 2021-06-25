Межбанк: доллар отыгрывал позиции

Во вторник у торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,25/27,27 UAH/USD, после чего пошли на снижение. По состоянию на 10:45 курс доллара на Межбанке опустился к отметке 27,22/27,24 UAH/USD.

К 12:00 доллар сумел «отвоевать» одну копейку и повысился до уровня 27,23/27,25 UAH/USD, а к 12:59 достиг уровня 27,27/27,29 UAH/USD. На таком уровне котировки продержались до 15:15.

По состоянию на 15:20 котировки доллара продолжили повышение и оказались в указанный час на отметке 27,238/27,30 UAH/USD.

Уже через час, в 16:30 доллар подорожал еще на одну копейку и достиг показателей 27,29/27,31 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,29 / 27,31

евро — 32,28 / 32,31

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1828 / 1,1830

Курсы валют на Межбанке

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