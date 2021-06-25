0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Топ-10 лучших городов в мире для удаленной работы

Топ-10 лучших городов в мире для удаленной работы

Австралийский город Мельбурн был назван лучшим в мире для удаленной работы.

Об этом говорят данные рейтинга одной из крупнейших платформ аренды жилья Nestpick.

Мельбурн высоко ценится за хорошие условия жизни, такие как безопасность, здоровье, культура и развлечения, а также инфраструктуру для удаленной работы.

Это также единственный город в первой десятке, который предлагает визу «цифрового кочевника» — конкретную визу или эквивалентный документ, который позволяет самозанятым лицам или сотрудникам компании в другой стране въезжать и работать в нем. Другими городами, которые предлагают такую визу, являются Загреб, Прага, Лиссабон, Рейкьявик, Таллин, Афины, Сидней, Дубай и Мехико.

Читайте также: Готовы ли украинцы переехать ради новой работы

В рейтинг Nestpick было отобрано 75 городов мира, которые часто называют «лучшими для жизни».

Города оценивались по трем категориям — цены и инфраструктура, законодательство и свободы и «хорошая жизнь».

В случае с Мельбурном средняя арендная плата за комнату в квартире составляет 681 евро в месяц. В Сан-Франциско самая высокая арендная плата за помещения для домашнего офиса — 1736 евро в месяц, а в Рио-де-Жанейро самая низкая средняя арендная плата в размере 119 евро в месяц.

Кроме того, Nestpick приняла во внимание процент населения, полностью вакцинированного против COVID-19 в каждом городе, как показатель реакции правительства на нынешний кризис в области здравоохранения.

В топ-10 лучших городов для удаленной работы вошли:

  • Дубай;
  • Сидней;
  • Таллинн;
  • Лондон;
  • Токио;
  • Сингапур;
  • Глазго;
  • Монреаль;
  • Берлин.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.