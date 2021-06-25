Топ-10 лучших городов в мире для удаленной работы

Австралийский город Мельбурн был назван лучшим в мире для удаленной работы.

Об этом говорят данные рейтинга одной из крупнейших платформ аренды жилья Nestpick.

Мельбурн высоко ценится за хорошие условия жизни, такие как безопасность, здоровье, культура и развлечения, а также инфраструктуру для удаленной работы.

Это также единственный город в первой десятке, который предлагает визу «цифрового кочевника» — конкретную визу или эквивалентный документ, который позволяет самозанятым лицам или сотрудникам компании в другой стране въезжать и работать в нем. Другими городами, которые предлагают такую визу, являются Загреб, Прага, Лиссабон, Рейкьявик, Таллин, Афины, Сидней, Дубай и Мехико.

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В рейтинг Nestpick было отобрано 75 городов мира, которые часто называют «лучшими для жизни».

Города оценивались по трем категориям — цены и инфраструктура, законодательство и свободы и «хорошая жизнь».

В случае с Мельбурном средняя арендная плата за комнату в квартире составляет 681 евро в месяц. В Сан-Франциско самая высокая арендная плата за помещения для домашнего офиса — 1736 евро в месяц, а в Рио-де-Жанейро самая низкая средняя арендная плата в размере 119 евро в месяц.

Кроме того, Nestpick приняла во внимание процент населения, полностью вакцинированного против COVID-19 в каждом городе, как показатель реакции правительства на нынешний кризис в области здравоохранения.

В топ-10 лучших городов для удаленной работы вошли:

Дубай;

Сидней;

Таллинн;

Лондон;

Токио;

Сингапур;

Глазго;

Монреаль;

Берлин.

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