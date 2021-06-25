Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нет

Механизма автоматического списания средств с банковских счетов должников до сих пор нет.

Об этом в комментарии УНН рассказал спикер ПриватБанка Олег Серга.

Представитель банка отметил, что с сегодняшнего дня ничего существенно не изменилось.

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«В Украине еще нет механизма того, как возможно списание задолженности со счетов украинцев, то есть эта цель есть, но пока нет ни одного механизма, как это сделать. Минюст издал этот приказ, но исполнительная служба сейчас не может это делать, поскольку нет механизма», — указал Серга.

По его словам, над этим сейчас работают рабочая группа Минюста и банковская система. После внедрения такого механизма банкам не придется блокировать счета должника.

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«Сейчас какие есть подвижки: если полгода назад, или год назад исполнители давали банкам постановление на арест всех счетов и банки его выполняли, то сейчас исполнитель предоставляет постановление, например, что клиент задолжал 340 гривен, у него эту сумму автоматически спишут и не будут блокировать все счета, как это было раньше. Но когда это будет и как, никто не знает точно. Сейчас у нас такой возможности нет», — объяснил Серга.

О каких средствах идет речь? Такое списание не будет касаться кредитных средств, а только личных средств должника. Кроме того, Серга добавил, что большинство исполнительных постановлений, которые поступают в банки по арестам счетов клиентов — это оплата штрафов за ПДД, это небольшие суммы — 200−700 грн.

Напомним, в Украине с 6 июля полноценно заработало автоматическое списание долгов. Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.