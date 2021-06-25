Крупный бизнес увеличил уплату ПВД и акцизного налога

Плательщиками Центрального управления Государственной налоговой службы в течение января-июня 2021 года обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 126,5 млрд гривен.

Об этом сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук.

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“В разрезе основных налогов в государственный бюджет поступило налога на добавленную стоимость более 54 млрд грн, налога на прибыль – 25,1 млрд грн и акцизного налога – 10,5 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

Следует отметить рост поступлений в государственный бюджет по сравнению с январем-июнем 2020 года по налогу на добавленную стоимость – на 7,9 млрд грн, или на 17,3%, и акцизному налогу – на 1,1 млрд грн, или на 11,6%.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Центральным управлением, по результатам января-июня 2021 года составляла почти 34% от налоговых платежей государственного бюджета по Украине. В том числе налог на прибыль – 37,3%, налог на добавленную стоимость – 36,6%, акцизный налог – 29,6 процент.