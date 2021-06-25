0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Крупный бизнес увеличил уплату ПВД и акцизного налога

Крупный бизнес увеличил уплату ПВД и акцизного налога

Плательщиками Центрального управления Государственной налоговой службы в течение января-июня 2021 года обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 126,5 млрд гривен.

Об этом сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук.

Читайте также: Столичные налогоплательщики за полгода заплатили в бюджет 63 млрд грн

“В разрезе основных налогов в государственный бюджет поступило налога на добавленную стоимость более 54 млрд грн, налога на прибыль – 25,1 млрд грн и акцизного налога – 10,5 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

Следует отметить рост поступлений в государственный бюджет по сравнению с январем-июнем 2020 года по налогу на добавленную стоимость – на 7,9 млрд грн, или на 17,3%, и акцизному налогу – на 1,1 млрд грн, или на 11,6%.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Центральным управлением, по результатам января-июня 2021 года составляла почти 34% от налоговых платежей государственного бюджета по Украине. В том числе налог на прибыль – 37,3%, налог на добавленную стоимость – 36,6%, акцизный налог – 29,6 процент.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.