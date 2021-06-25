Крупный бизнес увеличил уплату ПВД и акцизного налога

Плательщиками Центрального управления Государственной налоговой службы в течение января-июня 2021 года обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 126,5 млрд гривен.
Об этом сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук.
Читайте также: Столичные налогоплательщики за полгода заплатили в бюджет 63 млрд грн
“В разрезе основных налогов в государственный бюджет поступило налога на добавленную стоимость более 54 млрд грн, налога на прибыль – 25,1 млрд грн и акцизного налога – 10,5 млрд гривен”, – говорится в сообщении.
Следует отметить рост поступлений в государственный бюджет по сравнению с январем-июнем 2020 года по налогу на добавленную стоимость – на 7,9 млрд грн, или на 17,3%, и акцизному налогу – на 1,1 млрд грн, или на 11,6%.
Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Центральным управлением, по результатам января-июня 2021 года составляла почти 34% от налоговых платежей государственного бюджета по Украине. В том числе налог на прибыль – 37,3%, налог на добавленную стоимость – 36,6%, акцизный налог – 29,6 процент.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проездВчера, 09:00 - 2372 19
Каждый пятый украинец работает неофициально, – замминистра экономикиВчера, 10:45 - 854 11
Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»Вчера, 11:04 - 1727 7
В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долговВчера, 08:00 - 4720 7
390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаВчера, 13:21 - 48059 5
390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаВчера, 13:21 - 48059 5
Европа переформатирует Шенгенскую зонуВчера, 13:40 - 3849 1
Киев вводит авансовый платеж за отоплениеВчера, 14:00 - 2509 4
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проездВчера, 09:00 - 2372 19
Ryanair устроил летнюю распродажу билетов в ЕвропуВчера, 12:04 - 1807
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1357 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 636 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1285
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2354 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 2059 10