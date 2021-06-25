Компания Mozilla прекратила поддержку браузера Firefox Lite. Это произошло 30 июня.

Об этом сообщает Androidpolice.

Компания Mozilla заявляет, что прекращает разработку и поддержку своего облегченного браузера, потому что новый полноценный браузер Firefox является достаточно быстрым, и больше нет никакой надобности в «Lite-версии». Хотя пользователи могут продолжать использовать приложение, оно не будет получать никаких дополнительных обновлений и его больше нельзя будет загрузить из Google Play.

Браузеру Firefox Lite удалось достичь отметки в 5 миллионов загрузок за время своего существования, и это вдвое меньше, чем у бета-версии стандартного браузера.

Легкий браузер от Mozilla дебютировал в 2017 году в Индонезии под названием Firefox Rocket. Считалось, что данная версия будет работать быстрее и при этом минимизирует использование данных. Год спустя Mozilla сменила название на Firefox Lite, чтобы лучше объяснить цель приложения. Однако в 2020 году «облегченный» браузер стал «раздутым», и получил большое количество критики.

Пользователи жаловались на большое количество рекламы, которая появлялась как в уведомлениях, так и во время открытия новых вкладок. В попытках восстановить репутацию разработчики в феврале добавили функции для путешественников, однако через месяц во всем мире наступил локдаун и эти сервисы стали бесполезными.