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Mozilla прекратила поддержку браузера Firefox Lite

Mozilla прекратила поддержку браузера Firefox Lite

Компания Mozilla прекратила поддержку браузера Firefox Lite. Это произошло 30 июня.

Об этом сообщает Androidpolice.

Компания Mozilla заявляет, что прекращает разработку и поддержку своего облегченного браузера, потому что новый полноценный браузер Firefox является достаточно быстрым, и больше нет никакой надобности в «Lite-версии». Хотя пользователи могут продолжать использовать приложение, оно не будет получать никаких дополнительных обновлений и его больше нельзя будет загрузить из Google Play.

Браузеру Firefox Lite удалось достичь отметки в 5 миллионов загрузок за время своего существования, и это вдвое меньше, чем у бета-версии стандартного браузера.

Легкий браузер от Mozilla дебютировал в 2017 году в Индонезии под названием Firefox Rocket. Считалось, что данная версия будет работать быстрее и при этом минимизирует использование данных. Год спустя Mozilla сменила название на Firefox Lite, чтобы лучше объяснить цель приложения. Однако в 2020 году «облегченный» браузер стал «раздутым», и получил большое количество критики.

Пользователи жаловались на большое количество рекламы, которая появлялась как в уведомлениях, так и во время открытия новых вкладок. В попытках восстановить репутацию разработчики в феврале добавили функции для путешественников, однако через месяц во всем мире наступил локдаун и эти сервисы стали бесполезными.

По материалам Информатор Деньги
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