Tesla Cybertruck получит полноуправляемое шасси

Илон Маск у себя в Twitter сообщил, что дизайн Cybertruck будет «почти точно» таким же, как у концепта 2019 года, а кроме того машина получит полноуправлемое шасси с поворотной задней осью.

В настоящий момент системы управления задними колесами переживают период возрождения после того, как в 1980-х годах их впервые использовали на своих моделях Honda и Mazda. Рулевое управление задними колесами должно оказаться особенно полезным для такой большой машины как Tesla Cybertruck, поскольку это улучшит маневренность, а также должно помочь в покорении бездорожья.



Фото: focus.ua

Tesla Cybertruck все же не будет единственным полностью электрическим пикапом с управляемым задними колесами. Недавно представленный электрический внедорожник GMC Hummer EV также может управлять задними колесами, что позволило автопроизводителю разработать интригующую функцию «крабовой прогулки», когда колеса обеих осей смотрят в одну сторону. Точно так же Rivian R1T сможет использовать свои четыре электродвигателя для выполнения крутых поворотов.

Ранее сообщалось, что Tesla Cybertruck получит несколько вариантов силовых установок, которые позволят пикапу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,9−6,5 секунды, а запас хода составит 400−800 км. Покупатели смогут заказать одно-, двух- и даже трехмоторный вариант пикапа.

Согласно сообщениям, Tesla обеспечила более 1 миллиона бронирований Cybertruck с момента старта приема заказов в ноябре 2019 года. Но на сегодняшний день еще не известно, сколько из них приведет к воплощенным в металле полностью предоплаченным экземплярам.