В Украине проведут инвентаризацию водных и лесных ресурсов — Минрегион

В Украине проведут инвентаризацию водных и лесных ресурсов, а также объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся на территории теробщин.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона по итогам совещания с представителями министерств, других ЦОИВ и облгосадминистраций по выполнению решения СНБО «О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти».

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«Согласно информации от Минэкологии, Госводагентства и Гослесагентства, касающейся объектов поверхностных вод, основных характеристик лесничеств и территорий, которую они занимают, сейчас возникла необходимость проведения тщательной системной работы для получения достоверной информации о таких объектах и проведение мер по их оцифровке», — отметил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

По словам заместителя министра Вячеслава Негоды, «задача сейчас — скоординировать работу, создать дорожную карту по каждому направлению и определить сроки выполнения».

«Для этого мы должны выяснить, какие есть проблемы и что нужно сделать на уровне центральной власти», — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.