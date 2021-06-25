Индекс паспортов. Украина потеряла две позиции в рейтинге

Украина потеряла две позиции в рейтинге паспортов Henley&Partners, опустившись с 35-го места на 37-е.
Об этом говорится в сообщении компании по итогам III квартала.
Несмотря на частичную потерю позиций, Украина заключила договор о безвизовом доступе с Новой Каледонией, увеличив силу паспорта на один балл. Теперь обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 137 стран мира.
В то же время другие страны СНГ и РФ почти не изменили свои позиции за квартал, а их движение в рейтинге было обеспечено изменениями в позициях других стран.
Так, Казахстан, Республика Беларусь, Азербайджан, Армения и Грузия не изменили своих позиций и не заключали договоров о безвизовом перемещении в отчетный период. Несмотря на получение временного безвизового доступа в Албанию РФ переместилась с 48-го на 51-ое место в рейтинге.
Первое место в Индексе сохраняет за собой японский паспорт, который открывает гражданам границы 193 страны мира. Сингапур остается на втором месте с безвизовым доступом в 192 страны, Южная Корея и Германия делят третье место с безвизовым доступом к 191-му направлению.
Однако на практике, владельцы всех этих паспортов имеют доступ к меньшему количеству стран из-за все еще существующих карантинных ограничений. Ослабление фактических возможностей паспортов наблюдается даже в странах с высоким уровнем вакцинации населения — США и Британии, которые занимают общее 7-е место в Индексе.
Таблица: Henley & Partners
В теории эти страны имеют безвизовый доступ к 187-ми странам мира. Но из-за действующих запретов владельцы паспортов Британии имеют доступ к 60 направлениям (эквивалентно возможностям паспорта Узбекистана). Владельцы паспортов США имеют безвизовый доступ к 61 направлению (эквивалентно паспорту Руанды).
В Henley & Partners отмечают, что международная мобильность была восстановлена всего на 12% от уровня 2019 года. Пропасть между теоретическими возможностями паспортов и фактическим доступом к путешествиям остается значительной.
«Усиление изоляционизма и тенденция к деглобализации, несомненно, будут иметь серьезные последствия, в том числе в виде дальнейшего ущерба мировой экономике, значительного сокращения международной мобильности и ограничений людей в выборе для своих семей и бизнеса», — отмечает председатель совета директоров Henley & Partners Крис Келин.
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