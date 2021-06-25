Обнародован проект приказа о повышении тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом

Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
Согласно проекту, внеклассовые грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 класса тарифы просто повысят. Причем для 1 класса повышение составит почти 30%.
Так, для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 01 сентября 2021 года, и еще на 20,4% – с 01 января 2022 года. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозки вырастет на 8% с 01 сентября 2021 года, и еще на 6,5% – с 01 января 2022 года.
Изменятся тарифы и на пустые вагоны.
«При расчете тарифа за перевозку из-под разгрузки грузов 1-го тарифного класса и грузов внеклассной группы под следующее загрузки на уровне тарифов из-под разгрузки грузов 2-го тарифного класса, продуктов питания и энергетических газов под следующее загрузки», – сказано в Проекте.
В случае, если этот проект примут, стоимость товаров, перевозимых по железной дороге, возрастет. В первую очередь это будет касаться внеклассных грузов, например, песка и щебня, что приведет к значительному удорожанию президентского проекта «Большая стройка».
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