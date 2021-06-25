За полгода в Украине зарегистрировали 3550 электромобилей

Во втором квартале 2021 года количество регистраций электромобилей увеличилось на 14% по сравнению с первым кварталом и на 7% по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли на основе данных МВД.
“Второй квартал 2021 года вернулся к тенденции умеренного роста. Количество регистраций увеличилось на 14% по сравнению с первым кварталом и на 7% по сравнению с прошлогодним показателем”, – сказано в сообщении.
В итоге, за первое полугодие было зарегистрировано 3550 автомобилей с электрическим приводом, что на 5% превысило результаты аналогичного периода в прошлом году.
При этом доля бывших в употреблении электромобилей остается стабильно высокой и составляет 89,7%.
Инфографика: Федерация работодателей автомобильной отрасли
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Инфографика: Федерация работодателей автомобильной отрасли
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