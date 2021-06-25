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За полгода в Украине зарегистрировали 3550 электромобилей

За полгода в Украине зарегистрировали 3550 электромобилей

Во втором квартале 2021 года количество регистраций электромобилей увеличилось на 14% по сравнению с первым кварталом и на 7% по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли на основе данных МВД.

“Второй квартал 2021 года вернулся к тенденции умеренного роста. Количество регистраций увеличилось на 14% по сравнению с первым кварталом и на 7% по сравнению с прошлогодним показателем”, – сказано в сообщении.

В итоге, за первое полугодие было зарегистрировано 3550 автомобилей с электрическим приводом, что на 5% превысило результаты аналогичного периода в прошлом году.

При этом доля бывших в употреблении электромобилей остается стабильно высокой и составляет 89,7%.


Инфографика: Федерация работодателей автомобильной отрасли

Топ-5 лидеров:

  • Nissan,
  • Tesla,
  • Chevrolet,
  • Renault,
  • Audi и Volkswagen.


Инфографика: Федерация работодателей автомобильной отрасли

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По материалам Finance.UA
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