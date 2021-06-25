Рынок NFT в первом полугодии 2020 года вырос до $2,5 миллиарда

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) растёт на глазах. Если в первой половине прошлого года продажи NFT достигли $ 13,7 миллиона, то за первые шесть месяцев текущего года эта цифра достигла $ 2,5 миллиарда.

Объёмы продаж остались на стабильно высоком уровне после того, как в начале 2021 года популярность этого типа криптоактивов резко возросла.

Некоторые энтузиасты NFT рассматривают их как предметы коллекционирования с внутренней ценностью, в то время как другие рассматривают их как вложение и спекулируют на росте цен. По данным ресурса NonFungible, с марта текущего года покупкой NFT интересуются от 10 до 20 тысяч человек в неделю.

Согласно ресурсу DeepRadar, который отслеживает продажи NFT через несколько блокчейнов, рынок токенов в первой половине 2021 года достиг чуть менее чем $ 2,5 миллиарда. Стоит отметить, что эта цифра занижена, поскольку ресурс отслеживает только продажи, которые происходят в блокчейне, также известные как транзакции внутри сети. Некоторые крупнейшие продажи NFT, например, с аукционов, частично проводятся вне сети, то есть их необходимо вручную добавлять к данным.

В марте чрез аукцион Christie’s было продано произведение цифрового художника Beeple за рекордные $ 69,3 миллиона. В конце июня с молотка ушёл исходный код интернета за $ 5,4 миллиона. Стоит отметить, что рынок NFT ещё не сформирован.

В то время как одни типы NFT теряют популярность, другие её набирают. Последним хитом среди коллекционеров стал набор из 10 тысяч NFT обезьян The Bored Ape Yacht Club. Средняя цена одной обезьяны достигает $ 36 тысяч, что на 1574 процента выше стартовой цены в $ 215 в апреле. По словам создателей набора, американской компании Yuga Labs, общий объём продаж «цифровых обезьян» подскочил до $ 61 миллиона.