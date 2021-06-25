Украина и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительства инфраструктуры

Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции Китайской Народной Республики (КНР) Ван Вэньтао подписали межправительственное соглашение, которое предусматривает расширение сотрудничества между Украиной и Китаем в области строительства инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Среди приоритетов сотрудничества – железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

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Согласно договору, Украина и Китай будут поощрять компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов, а также способствовать установлению более тесных экономических связей между двумя странами и оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

Помимо этого, соглашение предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.

В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, которые будут поддерживаться средствами КНР.