Европа переформатирует Шенгенскую зону

Шенгенская зона в Европе переформатируется из-за коронавируса. Если раньше важными для путешествий были паспорта, то теперь главным является наличие прививки от коронавируса.
Об этом заявил инфекционист Вадим Аристов в эфире «Украина 24».
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Аристов заявил, что несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила китайскую вакцину, конкретно на территории Европейского Союза (ЕС) есть определенный перечень вакцин, с которыми они работают. А вот за другими препаратами в Европе наблюдают.
«Когда мы формировали вакцинальный портфель, мы приняли риск, что с определенными вакцинами, которые не используются на определенных территориях, могут быть задержки. Только осенью будет электронный кодовый сертификат, валидированный на территории ЕС. Мы не то что не можем ездить, просто есть отдельная процедура для въезда на определенную территорию ЕС», — сказал он.
Инфекционист подчеркнул, что вакцина от коронавируса фактически взяла на себя не менее важную роль, чем паспорт во время въезда в ЕС.
«Это не вопрос здоровья, вакцины используют и защищают здоровье, проблема только в том, что мало используют, нужно больше. А сейчас — фактически вопрос расширения или переформатирования Шенгенской зоны. То есть раньше она была просто по паспортам, сейчас фактически по вакцинации. И люди оказываются вне территории, где используются какие-то особые вакцины, которые там приняты», — сказал он.
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