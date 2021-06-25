0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 642 0

Европа переформатирует Шенгенскую зону

Европа переформатирует Шенгенскую зону

Шенгенская зона в Европе переформатируется из-за коронавируса. Если раньше важными для путешествий были паспорта, то теперь главным является наличие прививки от коронавируса.

Об этом заявил инфекционист Вадим Аристов в эфире «Украина 24».

Читайте также: Цифровые COVID-сертификаты стали доступны первым пользователям «Дії»

Аристов заявил, что несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила китайскую вакцину, конкретно на территории Европейского Союза (ЕС) есть определенный перечень вакцин, с которыми они работают. А вот за другими препаратами в Европе наблюдают.

«Когда мы формировали вакцинальный портфель, мы приняли риск, что с определенными вакцинами, которые не используются на определенных территориях, могут быть задержки. Только осенью будет электронный кодовый сертификат, валидированный на территории ЕС. Мы не то что не можем ездить, просто есть отдельная процедура для въезда на определенную территорию ЕС», — сказал он.

Инфекционист подчеркнул, что вакцина от коронавируса фактически взяла на себя не менее важную роль, чем паспорт во время въезда в ЕС.

«Это не вопрос здоровья, вакцины используют и защищают здоровье, проблема только в том, что мало используют, нужно больше. А сейчас — фактически вопрос расширения или переформатирования Шенгенской зоны. То есть раньше она была просто по паспортам, сейчас фактически по вакцинации. И люди оказываются вне территории, где используются какие-то особые вакцины, которые там приняты», — сказал он.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию о путешествиях. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой.

По материалам Ракурс
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.