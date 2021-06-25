0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Сколько земли было в собственности украинских министров в 2020 году (инфографика)

Сколько земли было в собственности украинских министров в 2020 году (инфографика)

Декларации – неисчерпаемый источник интересной информации о том, как живет высшее руководство страны.

Журналисты портала «Слово и дело» недавно заинтересовалось, сколько земли в собственности украинских политиков и чиновников, и уже посчитали, сколько земли задекларировали за 2020 год министры и члены их семей.

О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫

По подсчетам наших аналитиков, министры и члены их семей в 2020 году владели или арендовали 13,6 га земли. По площади это примерно равно парку Дарницкого шелкового комбината в Киеве или торгово-производственному комплексу «Південний» во Львове. Или чуть меньше, чем имение Les Cèdres во Франции, которым владеет олигарх Ринат Ахметов.

Читайте также: В Украине стартуют онлайн-торги землей, закон вступил в силу

По количеству задекларированных земельных участков на первом месте в правительстве вице-премьер-министр Алексей Резников – 7 участков площадью 1,3 гектара. А вот наибольшая площадь земли в собственности первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко – 4,4 гектара.

Премьер-министр Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал 4 земельных участка общей площадью 0,5 гектара.

Крошечный участок указал в декларации министр аграрной политики Роман Лещенко – всего 0,16 квадратных метра. Но, скорее всего, в декларацию министра закралась ошибка.

Вообще не владеют землей вице-премьер Михаил Федоров, министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр финансов Сергей Марченко и министр образования Сергей Шкарлет.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.