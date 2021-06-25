Сколько земли было в собственности украинских министров в 2020 году (инфографика)

Декларации – неисчерпаемый источник интересной информации о том, как живет высшее руководство страны.
Журналисты портала «Слово и дело» недавно заинтересовалось, сколько земли в собственности украинских политиков и чиновников, и уже посчитали, сколько земли задекларировали за 2020 год министры и члены их семей.
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По подсчетам наших аналитиков, министры и члены их семей в 2020 году владели или арендовали 13,6 га земли. По площади это примерно равно парку Дарницкого шелкового комбината в Киеве или торгово-производственному комплексу «Південний» во Львове. Или чуть меньше, чем имение Les Cèdres во Франции, которым владеет олигарх Ринат Ахметов.
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По количеству задекларированных земельных участков на первом месте в правительстве вице-премьер-министр Алексей Резников – 7 участков площадью 1,3 гектара. А вот наибольшая площадь земли в собственности первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко – 4,4 гектара.
Премьер-министр Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал 4 земельных участка общей площадью 0,5 гектара.
Крошечный участок указал в декларации министр аграрной политики Роман Лещенко – всего 0,16 квадратных метра. Но, скорее всего, в декларацию министра закралась ошибка.
Вообще не владеют землей вице-премьер Михаил Федоров, министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр финансов Сергей Марченко и министр образования Сергей Шкарлет.
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