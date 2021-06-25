В июне резервы НБУ выросли на 2%

Международные резервы составляли 28,4 млрд долл. США по итогам июня.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
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«По состоянию на 1 июля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 357,7 млн долл. США (в эквиваленте). В июне они выросли на 2% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Национального банка, компенсировали погашения внешних и внутренних обязательств государства», — сказано в сообщении.
В целом динамику резервов в течение июня определяли следующие факторы:
1). Операции по управлению государственным долгом.
Валютные поступления в пользу правительства составили 1095 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 726,3 млн долл. США (в эквиваленте) — от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).
Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 995,6 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 848 млн долл. США (в эквиваленте) были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 80,1 млн долл. США — на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), а остальные — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Кроме того, в июне Национальный банк оплатил 2,3 млн. дол. США (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.
2). Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
Большую часть июня на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало над спросом, в частности вследствие роста интереса нерезидентов к ОВГЗ и активизации экспортеров. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на 682,8 млн долл. США.
В отдельные дни месяца регулятор сглаживал чрезмерные колебания гривны, которые толкали национальную валюту в сторону снижения, продав 99,5 млн долл. США. В целом, по итогу июня, чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составила 583,3 млн долл. США.
3). Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 180,8 млн долл. США (в эквиваленте). Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
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