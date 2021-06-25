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Дорога президентов. На трассе в Молдову развернули «Большую стройку»

Дорога президентов. На трассе в Молдову развернули «Большую стройку»

В этом году отремонтируют 116 км трассы Р-08 Немиров — Ямполь. Она соединяет Украину с Молдовой и известна как «дорога президентов».

Об этом сообщают в Винницкой ОГА, передает сайт Сегодня.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

Работы в Винницкой области стартовали, они ведутся в ходе программы президента «Большая стройка». На дороге работает 300 единиц дорожно-строительной техники. Предусмотрено не только обновление покрытия, но и ремонт пяти мостов.

Обновление дороги — это шаг к реализации Меморандума по развитию транзитно-транспортного потенциала между двумя странами, который подписали в начале года президенты Украины и Молдовы.

«Если сейчас поедете по дорогам Винницкой области, увидите, что в регионе по программе Президента Владимира Зеленского „Большая стройка“ идет реконструкция дорог, старых дорог, до которых не доходили очень много лет. Качественные дороги и инфраструктура — это не только о комфорте, это о безопасности, о повышении уровня жизни и развитии всего региона. А еще это рабочие места», — подчеркнул глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.


Фото: Укравтодор

По материалам Сегодня
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