СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел «в тень» почти 200 млн грн

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) разоблачили и заблокировали деятельность межрегионального конвертационного центра в Житомирской области, через который в течение 2020-2021 годов было выведено почти 200 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сейчас в ведомстве проверяют информацию о причастности центра к финансированию так называемой “ДНР”. Досудебное расследование установило, что к организации центра причастны трое жителей Житомирской области и киевлянин.

“Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей”, – уточнили в СБУ.

В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.

Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли почти сотню “дропов” (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования как “транзитных”).

“Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тысяч грн”, – рассказали в Службе безопасности.

Правоохранители провели шесть одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Изъяли следующее:

бухгалтерскую документацию;

компьютерную технику;

печати фиктивных предприятий;

несколько десятков заявлений от потенциальных “дропов” на открытие счетов в банках;

полторы сотни банковских карточек подставных лиц.

“Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям УК: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП)”, – резюмируют в СБУ.