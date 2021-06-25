СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел «в тень» почти 200 млн грн

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) разоблачили и заблокировали деятельность межрегионального конвертационного центра в Житомирской области, через который в течение 2020-2021 годов было выведено почти 200 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Сейчас в ведомстве проверяют информацию о причастности центра к финансированию так называемой “ДНР”. Досудебное расследование установило, что к организации центра причастны трое жителей Житомирской области и киевлянин.
“Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей”, – уточнили в СБУ.
В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.
Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли почти сотню “дропов” (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования как “транзитных”).
“Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тысяч грн”, – рассказали в Службе безопасности.
Правоохранители провели шесть одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Изъяли следующее:
“Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям УК: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП)”, – резюмируют в СБУ.
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