Каждый пятый украинец работает неофициально, – замминистра экономики

Из-за теневой занятости Украина ежегодно теряет только от неуплаты НДФЛ около 42,5 млрд грн, 60% которых должны направляться в местные бюджеты, а также 52 млрд грн по ЕСВ.
Эти цифры рассчитаны исходя из минимальной заработной платы, но уровень недопоступлений будет еще более высоким, если учитывать средний размер зарплат в Украине, рассказала в комментарии UBR.ua замминистра экономики Светлана Глущенко.
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Чиновник объяснила, что при подсчете общих потерь от теневой занятости также следует учитывать не прямые, но косвенные — «потерянные жизни граждан из-за ненадлежащих условий труда и инвестиции, которые не поступили из-за отсутствия нормальной конкурентной среды», указала замминистра.
По ее мнению, в целом Украина теряет от теневого труда «миллиарды, если не сотни миллиардов гривен».
Глущенко также указала, что на сегодняшний день фактически каждый пятый украинец работает неофициально. По данным Госстата, в разрезе профессиональных сфер наибольшее количество незадекларированного труда в «самых простых профессиях, не требующих специальной подготовки или образования» (1,445 млн человек).
«Тот факт, что неформально занятыми являются преимущественно лица с невысоким уровнем образования, которые выполняют простой, неквалифицированный труд, формирует в обществе негативное отношение к рабочим профессиям. Как следствие, молодежь отказывается от рабочих профессий, создает определенный дисбаланс на рынке труда», — считает Глущенко.
Замминистра напоминает, что по последним данным Госстата наибольшее число неоформленных работников, в разрезе отраслей экономики, приходится на сельское хозяйство (1,464 млн человек) — это 44,7% от всего неформального занятого населения Украины.
Значительное число украинцев работает без трудового договора в сфере строительства (556,9 тыс. — 17%), а также на предприятиях оптовой и розничной торговли (520 тыс. — 15,9%). В то же время в промышленности неофициально трудится 183,4 тыс. человек, что составляет 5,5% от всего неформального занятого населения Украины.
Всего же на данный момент, по подсчетам Госстата, в Украине 3,27 млн человек полностью или частично работают без оформления. Глущенко, впрочем, акцентирует, что точное количество неоформленных работников назвать сложно.
«К ним (3,27 млн неоформленных работников. — Ред.) надо было бы добавить данные о людях, которые получают зарплату „в конверте“, не оформляют работу по совместительству, имеют другие договоры вместо трудовых. Но официальных данных об этом нет», — отметила Глущенко.
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