Налоговики дадут Гоструда списки неблагонадежных работодателей, – замминистра экономики

Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) выберет, к кому из работодателей прийти с инспекцией, исходя из данных Государственной налоговой службы (ГНС). Налоговики формируют для Гоструда список субъектов хозяйствования, которые имеют самый высокий риск использования незадекларированного труда на основании ряда критериев.
Об этом в комментарии UBR.ua рассказала замминистра экономики Светлана Глущенко.
Она также отметила, что критерии, по которым будет осуществляться отбор работодателей для проверочного списка, уже частично закреплены в законодательстве постановлением правительства № 823 от 2019 года. Среди них:
По словам Глущенко, при формировании списка будет браться во внимание и ряд дополнительных критериев. Замминистра подчеркивает, что список не является исчерпывающим, так как будет корректироваться в зависимости от результативности инспекционной работы. Но на данный момент ГНС может включить в рисковую группу тех работодателей, у которых есть:
Также налоговая отметит тех работодателей, у которых вовсе нет наемных работников — этот критерий будет учитываться в случае с предприятиями в сферах розничной торговли, предоставления услуг, а также тех, которые имеют лицензию на производство, хранение и реализацию подакцизных товаров.
Отметим, что в результате инспекции работодатель может получить штраф. Максимальный размер санкции, которая применяется к субъекту хозяйствования, достигает 180 тыс. грн.
С другой стороны, сейчас Гоструда действует по принципу «сначала предупреди, а потом контролируй», указывает Светлана Глущенко.
Согласно этому подходу в первом полугодии 2021 года инспекторы сначала провели информационную кампанию, в ходе которой приходили на предприятия и объясняли работникам и должностным лицам риски незадекларированного труда и, наоборот, рассказывали о преимуществах официального трудоустройства.
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