Украинским железнодорожникам недоплатили 43,5 млрд грн зарплаты — отчет ВСК

Работники «Укрзализныци» недополучили 43,5 млрд грн зарплаты. У многих железнодорожников зарплата составляет 5 тыс. грн, когда один только член Наблюдательного совета получает в среднем 5 млн грн в год.
Об этом сообщила председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам оценки критического состояния железной дороги, народный депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина.
По ее данным, из «Укрзализныци» уволилось 169 тысяч квалифицированных работников, это 55% коллектива. На их место пришло 112 тысяч человек, из которых всего 2,5 тысячи прошли обучение.
В то же время члены Наблюдательного совета в прошлом году получили совокупно (6 человек) 34 млн грн зарплаты и еще 20 млн компенсаций.
«В прошлом году наблюдательный совет провел 32 заседания, из которых 6 — фиктивные (каждое пятое). В то же время правление «Укрзализныци» провело 101 заседание, из которых 70% «по второстепенным вопросам», — подчеркнула Гришина.
Кроме низкой зарплаты персонал «Укрзализныци» работает без надлежащей материальной и качественной спецодежды, добавляет Гришина.
«Все вышеприведенное указывает, что руководство железной дороги в течение последних лет провоцирует социальный взрыв в сфере. Решением ВСК обязаны Мининфраструктуры и руководство „Укрзализныци“ обеспечить повышение зарплат рабочих профессий в соответствии с отраслевым соглашением с учетом рыночно обоснованного уровня», — заявила председатель ВСК.
В то же время Гришина предлагает привести в соответствие зарплаты руководства и наблюдательного совета «Укрзализныци» с финансовыми показателями компании, которые на сегодня рекордно убыточны.
«Дорогие» члены Наблюдательного совета и руководство «Укрзализныци» (в частности бывшее), не стесняйтесь и верните выплаченные вам премии — вы их не заработали!" – сказала она.
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