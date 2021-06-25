Межбанк: к концу сессии доллар немного подешевел

В понедельник, 5 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,32/27,35 UAH/USD. По состоянию на 11:00 курсы доллара на Межбанке опустились к отметке 27,29/27,32 UAH/USD.
Еще через час доллар снизился до уровня 27,27/27,29 UAH/USD. Такие котировки продержались до 14:00, после чего начали повышаться.
По состоянию на 14:30 котировки доллара оказались на отметке 27,28/27,30 UAH/USD. В 16:00 доллар подрос еще немного до 27,30/27,32 UAH/USD. На таком уровне и завершились торги по доллару.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,30 / 27,32
евро — 32,37/ 32,38
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1863 / 1,1865
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