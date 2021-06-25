Как работает кобейдж-продукт системы НБУ «Простір» и UnionPay
В Украине действует собственная карточная платежная система «Простір», созданная Национальным банком Украины.
Сейчас граждане могут воспользоваться несколькими продуктами этой системы — платежной картой и электронным кошельком с электронными деньгами.
Об этом рассказал заместитель начальника управления розничных платежей Нацбанка Владислав Дикий в ходе МФО саммита-2021.
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«Если говорить о целях, на которые мы влияем, то среди них — нацбезопасность в финансовой сфере, влияние на уровень финансовой инклюзии и безналичные расчеты, а также усиление конкурентоспособности между участниками платежного рынка. Наша главная цель на сегодня — стать выгодным партнером для украинского бизнеса», — отметил представитель НБУ.
Возможности и преимущества системы «Простір»:
«Также у нас есть кобейдж-продукт, реализованный с международной платежной системой UnionPay. Как это работает? Это чиповая карта, у которой есть аппликация двух систем. На „Простір“ выставлен первый приоритет, а это значит, что когда клиент с такой картой идет в инфраструктуру (любой терминал или банкомат) в Украине, то операция проводится согласно правилам и ставкам украинской платежной системы „Простір“. Если же клиент выезжает за границу или пользуется картой в зарубежном интернет-магазине, то эта операция обрабатывается по правилам и тарифам UnionPay. То есть эмитент получает карту с международным функционалом, а цена обслуживания при этом в десятки раз ниже», — рассказал Владислав Дикий.
Тарифы. По словам представителя регулятора, в платежной системе отсутствуют платы за открытие проектов и их сопровождение, за реализацию каких-либо технологий. То есть отсутствуют тарифы за выпущенные карты, за преведение неуспешных транзакций
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