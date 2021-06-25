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Как работает кобейдж-продукт системы НБУ «Простір» и UnionPay

Как работает кобейдж-продукт системы НБУ «Простір» и UnionPay

Как работает кобейдж-продукт системы НБУ «Простір» и UnionPay

В Украине действует собственная карточная платежная система «Простір», созданная Национальным банком Украины.

Сейчас граждане могут воспользоваться несколькими продуктами этой системы — платежной картой и электронным кошельком с электронными деньгами.

Об этом рассказал заместитель начальника управления розничных платежей Нацбанка Владислав Дикий в ходе МФО саммита-2021.

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«Если говорить о целях, на которые мы влияем, то среди них — нацбезопасность в финансовой сфере, влияние на уровень финансовой инклюзии и безналичные расчеты, а также усиление конкурентоспособности между участниками платежного рынка. Наша главная цель на сегодня — стать выгодным партнером для украинского бизнеса», — отметил представитель НБУ.

Возможности и преимущества системы «Простір»:

  • подключено более 98% платежной инфраструктуры Украины (POS-терминалы), а до конца 2021 года карту будут принимать все платежные терминалы Украины;
  • поддержка трансграничных операций (для кобейдж карт);
  • бесконтактные платежи;
  • защита операций в интернете (VCODE/3D Secure);
  • P2P переводы;
  • упрощенная тарификация (единый транзакционный тариф 0,01%+0,1 грн).

«Также у нас есть кобейдж-продукт, реализованный с международной платежной системой UnionPay. Как это работает? Это чиповая карта, у которой есть аппликация двух систем. На „Простір“ выставлен первый приоритет, а это значит, что когда клиент с такой картой идет в инфраструктуру (любой терминал или банкомат) в Украине, то операция проводится согласно правилам и ставкам украинской платежной системы „Простір“. Если же клиент выезжает за границу или пользуется картой в зарубежном интернет-магазине, то эта операция обрабатывается по правилам и тарифам UnionPay. То есть эмитент получает карту с международным функционалом, а цена обслуживания при этом в десятки раз ниже», — рассказал Владислав Дикий.

Тарифы. По словам представителя регулятора, в платежной системе отсутствуют платы за открытие проектов и их сопровождение, за реализацию каких-либо технологий. То есть отсутствуют тарифы за выпущенные карты, за преведение неуспешных транзакций и т. д.

По материалам Finance.UA
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