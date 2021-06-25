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Фонд соцстрахования за полгода начислил 10 миллиардов гривен больничных и декретных

Фонд соцстрахования за полгода начислил 10 миллиардов гривен больничных и декретных

По итогам первого полугодия 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам на сумму 10,7 млрд гривен.

Об этом сообщает ФССУ.

За выплатами согласно общеобязательному государственному социальному страхованию в течение шести месяцев обратились более 1,7 миллиона украинцев.

Порядок получения материального обеспечения от Фонда:

1. Полученный в учреждении здравоохранения листок нетрудоспособности работник передает уполномоченному лицу на предприятии (кадровику, табельщику или бухгалтеру). Это необходимо сделать не позднее чем в течение 12 месяцев после получения больничного листа. Если для застрахованного лица сформирован е-больничный, он должен сообщить об этом работодателю сразу после его создания любым удобным обоим способом (например, по телефону).

2. Листок нетрудоспособности или е-больничный передают на рассмотрение Комиссии по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации. Срок рассмотрения документов и принятия решения – 10 календарных дней после получения листка нетрудоспособности от работника (для бумажных больничных), или 10 календарных дней с даты окончания временной нетрудоспособности (для е-больничных).

3. Бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда. Страхователь подает заявление-расчет в фонд в течение не более 5 рабочих дней. Мы советуем подавать заявления-расчеты в электронном виде.

4. Именно от даты получения Фондом заявления-расчета зависит дата финансирование помощи. Чтобы следить за состоянием финансирования онлайн, работники должны узнать точную дату принятия к финансированию заявления-расчета по своим больничным. Это можно сделать непосредственно у работодателя, или в отделении Фонда, где он зарегистрирован. Контакты в разрезе регионов (необходимо назвать свой идентификационный код).

5. Зная дату получения Фондом заявления-расчета, работники могут следить за состоянием финансирования своего больничного листка в телеграм-канале ФССУ.

6. После осуществления финансирования понадобится несколько банковских дней, пока деньги поступят на счет работодателя.

7. Работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, либо сразу после поступления средств от Фонда.

По материалам Finance.UA
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