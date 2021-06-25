Топ причин, по которым украинцы жалуются на коллекторов (инфографика)

В Опендатаботе появилась инструкция по защите от незаконных действий коллекторов и возможности направить жалобу в НБУ. Свыше 2,5 миллиона пользователей Опендатабота получили возможность защитить себя от противоправных действий коллекторов.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Систему общения с коллекторами разработали Украинский католический университет и компания Bot&Partners в рамках программы НБУ «Знай свои права».

Сервис стал частью Опендатабота и доступен 24/7 в мессенджерах и в приложении. С помощью сервиса пользователи могут узнать, как защитить свою приватность, проверить себя в государственных реестрах и подать жалобу в Национальный банк Украины.

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Несмотря на то, что закон регламентирует действия коллекторов, в Национальный банк продолжают поступать жалобы по поводу нарушения коллекторами норм этической работы.

За этот год НБУ уже получил 3142 письменные жалобы и 8258 устных обращений в контакт-центр по поводу неэтичного поведения коллекторов.

Должники в основном пишут жалобы на:

неэтичное поведение коллекторов — 1422 жалобы или 45%,

использование персональных данных третьих лиц — 1189 или 38%,

агрессивное поведение работников коллекторских служб — 398 или 13%,

разглашение персональных данных заемщиков — 133 или 4%.

В марте был принят закон, который защищает должников при урегулировании просроченной задолженности. Согласно новому закону коллекторы получили четкий регламент по этической работе.

В частности запрещено:

искать и использовать данные должников, касающиеся графика работы, состояния здоровья, встреч, путешествий и информации в соцсетях;

использовать угрозы, шантаж, оказывать психологическое и физическое давление;

вводить в заблуждение относительно срока погашения и размера долга, требовать компенсировать работу коллекторов и стоимость мероприятий, направленных на погашение долга;

взаимодействовать с 20:00 по 9:00, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни по собственной инициативе коллекторов;

пользоваться сервисом автодозвона более 30 минут в сутки;

сообщать третьим лицам о наличии задолженности или требовать от них принять на себя обязательства по задолженности, если иное не указано в кредитном договоре;

вредить репутации;

встречаться без уведомления и согласования встречи;

взаимодействовать с должником и связанными лицами в случае, если человек находится в больнице, является недееспособным или ограниченным в дееспособности лицом, инвалидом 1 группы или несовершеннолетним лицом с момента получения подтверждающих документов;

взаимодействовать более двух раз в сутки, кроме случаев, когда инициатива идет от должника.

Кроме того, стоит помнить, что на законных основаниях действуют только те коллекторы, которые включены в соответствующий реестр коллекторских компаний. Об этом сказано в Законе Украины «О потребительском кредитовании». Только такие компании имеют право помогать кредиторам урегулировать просроченные задолженности.

Напомним, что сейчас более 2 миллионов украинцев значатся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%.

Чтобы воспользоваться инструкцией по общению с коллекторами, добавьте Опендатабот в любимом мессенджере и в главном меню нажмите «Помощь». После этого выберите кнопку «Как защититься от коллекторов».