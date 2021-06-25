Топ причин, по которым украинцы жалуются на коллекторов (инфографика)

В Опендатаботе появилась инструкция по защите от незаконных действий коллекторов и возможности направить жалобу в НБУ. Свыше 2,5 миллиона пользователей Опендатабота получили возможность защитить себя от противоправных действий коллекторов.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
Систему общения с коллекторами разработали Украинский католический университет и компания Bot&Partners в рамках программы НБУ «Знай свои права».
Сервис стал частью Опендатабота и доступен 24/7 в мессенджерах и в приложении. С помощью сервиса пользователи могут узнать, как защитить свою приватность, проверить себя в государственных реестрах и подать жалобу в Национальный банк Украины.
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Несмотря на то, что закон регламентирует действия коллекторов, в Национальный банк продолжают поступать жалобы по поводу нарушения коллекторами норм этической работы.
За этот год НБУ уже получил 3142 письменные жалобы и 8258 устных обращений в контакт-центр по поводу неэтичного поведения коллекторов.
Должники в основном пишут жалобы на:
В марте был принят закон, который защищает должников при урегулировании просроченной задолженности. Согласно новому закону коллекторы получили четкий регламент по этической работе.
В частности запрещено:
Кроме того, стоит помнить, что на законных основаниях действуют только те коллекторы, которые включены в соответствующий реестр коллекторских компаний. Об этом сказано в Законе Украины «О потребительском кредитовании». Только такие компании имеют право помогать кредиторам урегулировать просроченные задолженности.
Напомним, что сейчас более 2 миллионов украинцев значатся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%.
Чтобы воспользоваться инструкцией по общению с коллекторами, добавьте Опендатабот в любимом мессенджере и в главном меню нажмите «Помощь». После этого выберите кнопку «Как защититься от коллекторов».
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