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Столичные налогоплательщики за полгода уплатили в бюджет 63 млрд грн

Столичные налогоплательщики за полгода уплатили в бюджет 63 млрд грн

В Киеве поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней продолжают расти и составляют почти 63 миллиарда.

Об этом сообщила начальник ГНС г. Киева Злата Лагутина.

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«В І полугодии 2021 года столичными налогоплательщиками в бюджеты всех уровней перечислено 62 миллиарда 904 миллиона гривен. Дополнительно поступило 5 миллиардов 922 миллиона гривен налогов, сборов и платежей, а это на 10% больше соответствующего периода прошлого года», – заявила Лагутина.

В государственный бюджет налогоплательщиками г. Киева в январе-июне текущего года уплачено 44 миллиарда 447 миллионов гривен, что на 1 миллиард 872 миллиона гривен, или на 4% больше чем за аналогичный период 2020 года.

Рост поступлений в государственный бюджет Украины в I полугодии 2021 года (по сравнению с I полугодием 2020 года) произошел по следующим основным налогам:

  • налог на доходы физических лиц – 14 миллиардов 226 миллионов гривен, что больше на 30% или на 3 миллиарда 273 миллиона гривен;
  • военный сбор – 2 миллиарда 302 миллиона гривен, что больше на 24% или на 443 миллиона гривен;
  • акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 32 миллиона гривен, что больше на 31% или на 8 миллионов гривен.

“Положительная тенденция по обеспечению поступлений в бюджет говорит о высокой сознательности налогоплательщиков, направленной на добровольную и своевременную уплату налогов», – подчеркнула Лагутина.

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По материалам Finance.UA
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