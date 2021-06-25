В ЕС принудительно ограничат скорость новых автомобилей

С 6 июля 2022 года все новые автомобили, продаваемые в ЕС, будут оснащаться устройствами, которые ограничивают их скорость.

Система, до внедрения которой остался всего год, называется Intelligent Speed Assistance (ISA). Работает с помощью GPS и распознает уличные знаки. А когда водитель превышает установленную на дороге скорость, транспортное средство может использовать различные методы, чтобы замедлить его. Эти методы варьируются от предупреждений вибрации до звуковых сигналов.

Система ISA также может снизить мощность двигателя после ограничения скорости или даже затруднить нажатие педали акселератора. Такие технологии уже используются, но, по крайней мере, сейчас водители могут нейтрализовать их, нажав педаль акселератора или полностью отключив систему.