Вышли беспроводные наушники LG с функцией обеззараживания

Компания LG анонсировала полностью беспроводные наушники погружного типа Tone Free DFP8W: новинка будет предлагаться в белом, чёрном и золотистом вариантах цветового исполнения.

Применены 8-миллиметровые излучатели, разработанные в партнёрстве со специалистами Meridian Audio. Наушники обеспечивают высококачественный звук; упомянута поддержка кодеков apt-X, AAC и SBC. За беспроводной обмен данными отвечает контроллер Bluetooth 5.2.



Фото: LG

Реализована система активного шумоподавления. Модули-вкладыши наделены тремя микрофонами, два из которых отвечают за качественную голосовую связь, а оставшийся — за устранение нежелательных звуков.



Фото: LG

В комплект поставки входит зарядный футляр UVnano с системой очистки наушников от бактерий. Для этого применяется ультрафиолетовая технология обеззараживания, которая, как утверждается, уничтожает 99,9 % бактерий.

Наушники могут работать в течение 10 часов на одной подзарядке, а зарядный футляр продлевает это время до 24 часов. С активным шумоподавлением значение падает до 6 и 14 часов соответственно.

Ориентировочная цена Tone Free DFP8W — 180 евро.