0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

На мировом рынке смарт-динамиков ожидается устойчивый рост до 2025 года

На мировом рынке смарт-динамиков ожидается устойчивый рост до 2025 года

Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала прогноз по мировому рынку умных динамиков: аналитики полагают, что в ближайшие годы отрасль будет демонстрировать стабильный рост.

Под смарт-динамиками Counterpoint понимает гаджеты с поддержкой Wi-Fi, которые обеспечивают интерактивные функции с возможностью управления при помощи голосовых команд, а также позволяют контролировать работу приборов для умного дома.

Согласно прогнозам аналитиков, рынок смарт-динамиков в период с 2020 по 2025 год будет демонстрировать показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 21 %.

Одним из факторов, способствующих увеличению продаж, станет растущая популярность всевозможных приборов для умного жилища. Смарт-динамики могут выступать в качестве центра управления для термостатов, осветительных приборов, камер наблюдения, умных замков и пр.

Кроме того, будет увеличиваться популярность смарт-динамиков со встроенным дисплеем. Такие гаджеты предоставляют дополнительные возможности, в частности, средства видеосвязи.

Ещё один фактор — развитие средств искусственного интеллекта, которые позволят электронным устройствам лучше понимать естественную речь пользователя. Наконец, развитию рынка поможет появление относительно недорогих гаджетов.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.