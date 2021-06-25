На мировом рынке смарт-динамиков ожидается устойчивый рост до 2025 года

Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала прогноз по мировому рынку умных динамиков: аналитики полагают, что в ближайшие годы отрасль будет демонстрировать стабильный рост.

Под смарт-динамиками Counterpoint понимает гаджеты с поддержкой Wi-Fi, которые обеспечивают интерактивные функции с возможностью управления при помощи голосовых команд, а также позволяют контролировать работу приборов для умного дома.

Согласно прогнозам аналитиков, рынок смарт-динамиков в период с 2020 по 2025 год будет демонстрировать показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 21 %.

Одним из факторов, способствующих увеличению продаж, станет растущая популярность всевозможных приборов для умного жилища. Смарт-динамики могут выступать в качестве центра управления для термостатов, осветительных приборов, камер наблюдения, умных замков и пр.

Кроме того, будет увеличиваться популярность смарт-динамиков со встроенным дисплеем. Такие гаджеты предоставляют дополнительные возможности, в частности, средства видеосвязи.

Ещё один фактор — развитие средств искусственного интеллекта, которые позволят электронным устройствам лучше понимать естественную речь пользователя. Наконец, развитию рынка поможет появление относительно недорогих гаджетов.