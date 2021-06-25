OnePlus готовит к выпуску свой первый планшет

Компания OnePlus планирует расширить ассортимент фирменных устройств и выйти на рынок планшетов.
На сайте европейского патентного ведомства EUIPO был зарегистрирован новый гаджет бренда под названием OnePlus Pad.
Как правило, регистрация у регулятора означает готовность устройства к релизу. Ранее в базе данных организации также отметилась документация, связанная с ещё не анонсированным планшетом другого вендора, входящего в корпорацию BBK Electronics — vivo.
В прошлом месяце OnePlus объявила об объединении с OPPO. На фоне слияния брендов, по мнению инсайдеров, можно предположить, что компании работают над грядущим планшетом совместно. Впрочем, ни один из двух производителей пока не делал официальных заявлений об освоении нового для себя сегмента рынка.
Технические характеристики, дизайн и возможная дата анонса OnePlus Pad в документации EUIPO не раскрываются.
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