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Аграрии отныне смогут рассчитывать на возмещение до 60% страховой премии

Аграрии отныне смогут рассчитывать на возмещение до 60% страховой премии

НБУ считает, что новый законопроект № 5104 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» даст качественный толчок для развития страхового рынка. При этом производители сельскохозяйственной продукции получат возможность получать возмещение до 60% страховой премии.

Об этом заявляют в Национальном банке.

«Аграрии смогут застраховать свою продукцию и получить от государства компенсацию части стоимости страхового платежа (страховой премии). Речь идет о возмещении до 60% страховой премии», — сказано в сообщении.

К объектам страхования, подлежащим защите, будут относиться;

  • посевы, урожай агрокультур, многолетние насаждения и их урожай;
  • сельскохозяйственные животные, рыба, водные биоресурсы, семьи пчел с их продуктами.

К страховым рискам, от которых можно будет застраховаться в соответствии с новым законом, отнесены в частности:

  • морозы, наводнения, ливни, засухи;
  • несчастные случаи;
  • инфекционные болезни и т. д.

Новый закон предлагает прозрачный механизм участия страховых компаний. Они должны иметь соответствующую лицензию (на страхование сельскохозяйственной продукции), отвечать требованиям Закона Украины «О страховании» и дополнительным требованиям Национального банка, а именно:

  • иметь соответствующий опыт и прозрачную структуру собственности,
  • быть платежеспособными,
  • соблюдать обязательные нормативы и т. д.

Установление таких требований является важным для обеспечения участия в программе государственной поддержки только надежных участников рынка, которые будут вовремя и в полном объеме выполнять свои обязательства перед аграриями.

«Если принятый закон будет подписан Президентом, страховой рынок сможет выполнять свою непосредственную функцию по поддержке и развитию экономики. Аграрные производители, перед которыми сегодня стоят немалые риски, прежде всего климатические, смогут чувствовать себя увереннее и бесперебойно работать. Возмещение агарным производителям части страховой премии будет осуществлять Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой может быть введено уже с конца 2021 года», — отметили в Нацбанке.

По материалам Finance.UA
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