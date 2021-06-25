В МИД оценили риск остаться без горючего из Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о монопольном положении Беларуси в Украине в вопросе поставок топлива. Украине нужно диверсифицировать эти поставки.

Об этом он заявил на форуме «Украина 30».

По его словам, сегодня Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко.

«Сейчас мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Эту ситуацию нужно исправлять», — считает Кулеба.

По его словам, не стоит забывать, что продажа топлива Украине — это важная составляющая экономики Беларуси.

«Поэтому Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать», — заявил Кулеба.

Справка Finance.ua:

Латвия и Литва не будут покупать электроэнергию у Беларуси.

Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что разрыв экономических связей с Беларусью может быть весьма болезненным для Украины в отдельных отраслях.