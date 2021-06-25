В Украине зарегистрировали вакцину Janssen

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Решение было принято 2 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19», — говорится в сообщении.
Это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.
Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроена ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.
Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и многие другие страны.
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