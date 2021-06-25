В каких странах пенсионеры живут за чертой бедности

На сегодня в Украине около 11 млн пенсионеров, а это 27% общей численности населения. И при этом, по данным ООН и Министерства социальной политики, около 80% пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, то есть находятся за чертой бедности. Но не только в Украине люди пенсионного возраста являются одной из самых незащищенных групп населения.
Журналисты «Слово и дело» составили топ-15 стран по уровню бедности среди пенсионеров в возрасте 65 лет и старше. Критерий оценки бедности, по данным Евростата – среднедушевые эквивалентные доходы человека ниже 60% уровня среднедушевых эквивалентных доходов по шкале эквивалентности ЕС.
По состоянию на 2019 год больше всего пенсионеров за чертой бедности было в Латвии – 53,8%. При этом уровень бедности среди пенсионеров там постепенно рос с 2015 года. В Эстонии за чертой бедности проживали 51,3% пенсионеров, по сравнению с 2018 годом это улучшение ситуации.
В Болгарии по итогам 2019-го за чертой бедности было 36% пенсионеров, в Литве – 34,6%, Хорватии – 27,6%, Швейцарии – 27,4%, на Кипре – 25,9%, Мальте – 24,1% , Румынии – 23,1%. В Ирландии, Словении, Германии, Сербии, Польше и Чехии за чертой бедности было 17-18% пенсионеров.
В среднем в Евросоюзе уровень бедности среди пенсионеров в 2015 году составил 12,8%, в 2016-м – 13,5%, в 2017-м – 13,8%, в 2018-м – 14,5%, в 2019-м – 15,1%. При этом уровень бедности среди женщин пенсионного возраста выше, чем мужчин.
Инфографика: «Слово и дело»
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